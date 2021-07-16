"DEVLETİMİZ, HÜKÜMETİMİZ TÜM İMKÂNLARIYLA RİZE'DE"
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"DEVLETİMİZ, HÜKÜMETİMİZ TÜM İMKÂNLARIYLA RİZE'DE"

'DEVLETİMİZ, HÜKÜMETİMİZ TÜM İMKÂNLARIYLA RİZE'DE'
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Sel felaketinin yaralarının sarıldığı Rize'de incelemelerini sürdüren Bakan Karaismailoğlu, Rize'de ulaşım ve haberleşmede sorun olmadığını söyledi.

Sel felaketinin yaralarının sarıldığı Rize'de incelemelerini sürdüren Bakan Karaismailoğlu, Rize'de ulaşım ve haberleşmede sorun olmadığını söyledi.

Karaismailoğlu, "İlk ve acil olarak kapalı olan yollarımızı açtık. Şu an için ulaşım açısından herhangi bir sıkıntı yok. İletişim ve haberleşme açısından kısmen sıkıntılar yaşadık ama mobil baz istasyonları ile bu sorunun da üstesinden geldik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaralarının sarıldığı Rize'de incelemelerini sürdürdü. Felaketin ilk anlarından itibaren çalışmaların başladığını ve aralıksız devam ettiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Felaketin ilk anlarından itibaren diğer bakan arkadaşlarımızla birlikte bölgeye intikal ettik. Olağanüstü bir durum var. Devletimiz, hükümetimiz tüm imkanlarıyla burada, burayı en kısa sürede eski haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

-"Haberleşmedeki sorunlar, mobil baz istasyonları ile çözüldü"

Taşkının neden olduğu tahribatı ortadan kaldırmak temizliğin yapılması işlerine başladıklarını ve çok hızlı bir şekilde afetin izlerini kaldıracaklarını bildiren Bakan Karaismailoğlu, "İlk başlarda kapalı olan yollarımız vardı acil olarak onları açtık. Şu an için ulaşım açısından herhangi bir sıkıntı yok. Sadece birkaç tane köyümüz kaldı ulaşamadığımız inşallah sabaha kadar onları da bitireceğiz. Ulaşım açısından bir sıkıntı yok. İletişim ve haberleşme açısından da kısmen sıkıntılar yaşadık ama mobil baz istasyonları sayesinde bu sorunun da üstesinden geldik" diye konuştu.

Can kayıpları dışında her şeyin telafi edilebilmesinin mümkün olduğunu belirten Karaismailoğlu, sözlerini şu şekilde sonlardı:

"Bizi en çok can kayıplarımızın olması üzüyor. Burada en kısa zamanda afetin izlerini kaldırmak için büyük bir çaba ve gayret var. Bu tarz afetlerde bir daha bu kadar hasar olmaması içinde ne gerekiyorsa yapacağız. "

Kaynak: Habermetre

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