Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik Burseya Dağı'nın ele geçirilmesinde önemli katkısı bulunan timin komutanı olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sercan Büyükkal'ın ailesi, oğullarıyla gurur duyuyor.

Samsun'da yaşayan baba Erdoğan Büyükkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğullarının Zeytin Dalı Harekatı'nın başından itibaren görevde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin terör belasından kurtulacağını vurgulayan Büyükkal, "Çok şükür, çok sevinçliyiz. Bu terör belasından inşallah kurtulacağız. Afrin'in teröristlerden temizlenmesi vatanımız için hayırlı olsun. Milletimizin huzur ve güvenliği için çocuklarımız canla başla mücadele edecek." diye konuştu.

Burseya Dağı'nın ele geçirilmesinde katkısı olan timin komutanı olan oğluyla gurur duyduğunu dile getiren Büyükkal, "Her zaman arkasındayız. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İnşallah zaferler devam eder, ülkemiz terör belasından kurtulur. Tek dileğimiz bu. Devletimiz bakidir, her şeyin üstesinden gelir." ifadelerini kullandı.

"Türk ordusu güçlüdür, ülkemizi kimse yıkamaz"

Anne Nezahat Büyükkal ise, oğlunun kendilerinin endişe etmemesi için operasyonda olduğunu haber vermediğini, televizyonda haberlerde gördüklerini anlattı.

Oğlunu görünce çok gururlandığını belirten Büyükkal, "Güzel bir evlat yetiştirdiğimi düşündüm. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İnşallah bu terörden kurtuluruz. Allah tüm Mehmetçiklerimizi korusun." diye konuştu.

Türk ordusunun Afrin'i teröristlerden temizlediği için de mutlu olduğuna işaret eden anne Büyükkal, "Askerimiz Afrin'den sonra daha da ilerler, teröristleri o bölgeden de tamamen temizler inşallah. Türk ordusu güçlü bir ordu. Allah'ın izniyle ülkemizi kimse yıkamaz, kimse bölemez." dedi.