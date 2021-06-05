Devleti dolandıran 21 şahıs tutuklandı
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Devleti dolandıran 21 şahıs tutuklandı

Devleti dolandıran 21 şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin merkezli 14 ilde suç örgütü kurarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 53 kişiden, 21'i tutuklandı.

Mersin merkezli 14 ilde suç örgütü kurarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 53 kişiden, 21'i tutuklandı. 32 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler kurarak 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'resmi belgede sahtecilik' yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şahısların paravan şirketler üzerinden 'naylon fatura' düzenledikleri, çalışan olarak gösterdikleri kişilere bankalardan kredi kullandırıp yüzde 20'ye varan komisyonlar aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin, vergi indiriminden faydalanarak emekli olmak isteyenler için de rüşvetle sahte engelli sağlık kurulu raporu düzenlettirdikleri belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 110 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine 1 Haziran'da Mersin merkezli Adana, Antalya, Aksaray, Diyarbakır, İstanbul, Hatay, Bursa, Kayseri, Muğla, İzmir, Malatya, Eskişehir ve Van'da belirlenen 115 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, içlerinde 6 kamu çalışanının da bulunduğu 96 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 43 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 4'ü kadın 53 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 32 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili firar olan 14 kişinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. - MERSİN

Devleti dolandıran 21 şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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