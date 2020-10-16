Devleti 3 milyon lira zarara uğratan 2 kişi tutuklandı

Muş merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 5 kişiden 2'i tutuklandı, 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Muş merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 5 kişiden 2'i tutuklandı, 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında

14 Eylül'de 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Antalya merkezli 2 paravan şirketin, hamile kadınlara yüksek maaş

ile sigortalı çalışan olarak göstererek doğum sonrası geçici iş göremezlik

ödeneği almalarını sağladıkları tespit edilmiştir.

Yürütülen soruşturmada, ilimizde ikamet eden 39 hamile kadının da bu şirketlerde aktif olarak çalışmamalarına rağmen yüksek maaş ile

sigortalı çalışan olarak gösterildiği, doğum iznine ayrılan ve canlı doğum yapan kadınların aldıkları yardımlar ve prim borçlarından dolayı kamunun

yaklaşık 3 milyon lira zarara uğratıldığı anlaşılmıştır.

Yapılan operasyonda, 42 şüpheli hakkında adli işlem

yapılmıştır. Organizatör olarak belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına

alınmıştır.

Haklarında adli işlem başlatılan 5 şüpheliden 2'si tutuklanmıştır."

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız