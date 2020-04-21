DEVLET YURDUNDA KARANTİNADAKİ ISLA'NIN EŞİ PENCEREDE GÖRÜNTÜLENDİ
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Mauricio Isla, Güngören, Güncel

DEVLET YURDUNDA KARANTİNADAKİ ISLA'NIN EŞİ PENCEREDE GÖRÜNTÜLENDİ

FENERBAHÇELİ futbolcu Mauricio Isla ailesi ile birlikte Güngören'de bir devlet yurdunda karantinaya alındı.

21.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:23
DEVLET YURDUNDA KARANTİNADAKİ ISLA'NIN EŞİ PENCEREDE GÖRÜNTÜLENDİ

FENERBAHÇELİ futbolcu Mauricio Isla ailesi ile birlikte Güngören'de bir devlet yurdunda karantinaya alındı. Isla'nın eşi Gala Caldirola yurdun penceresinde görüntülendi. 

Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Mauricio Isla'nın eşi ve kızı, Şili'den gelmelerinin ardından Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. Eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Isla, kendi isteğiyle yurda yerleşti. Devlet yurdunda bulunan Fenerbahçeli Mauricio Isla ve ailesinin karantina süresinin Cuma günü son bulacağı öğrenilirken, Isla'nın eşi Gala Caldirola yurt odasının penceresinde görüntülendi.  Gala Caldirola bir süre hava alıp telefonuyla ilgilendikten sonra içeriye girdi. 

Kaynak: DHA

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