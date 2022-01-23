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Devlet yolu Bolu Dağı geçişi araç trafiğine kapatıldı

Devlet yolu Bolu Dağı geçişi araç trafiğine kapatıldı
AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Devlet yolu Bolu Dağı geçişinin araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

BOLU (AA) - Devlet yolu Bolu Dağı geçişinin araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, saat 17.10 itibarıyla kara yollarında karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi tır trafiğine, devlet yolu geçişi ise tüm araçlara kapatıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için trafiğe açılırken, Diyarbakır-Siverek yolunda da ulaşıma izin verilmiyor.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

Toros Dağları, Tragger, Bolu, Ekonomi, Haber

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