Devlet Yatırımlarıyla Yedisu'nun Çehresi Değişti

Bingöl'ün Yedisu ilçesinin çehresi, son yıllarda yapılan devlet yatırımlarıyla değişti.

Yedisu Kaymakam Bünyamin Karaloğlu'nun girişimleri sonucu 2 yılda adeta baştan yenilenen ilçede, 8 derslikli orta ve derslikli ilkokul, 100 kişilik yurt, 8 daireli öğretmen lojmanları, iki yeni pasaj, kaymakamlık lojmanı, hükümet konağı tadilatı, ilçe merkezi ve köylerde kilit taşı döşeme, kapalı spor salonu, kapalı sentetik çim yüzeyli halı saha, 13 aileye barınma yardımı, yol, hastanece lojman inşaatı ve diğer birçok çalışma yapıldı.

Yaptığı çalışmalarla ilçe sakinlerinin takdirini toplayan Kaymakam Karaloğlu talimatı doğrultusunda kaymakamlık hizmet binası bakım, onarım ve çevre düzenlemesi de tamamlandı.

İlçe sakinlerinden Fırat Keni, yaptığı açıklamada, Yedisu'nun Bingöl'ün en küçük ilçesi olduğunu belirterek, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Keni, şunları kaydetti:

"Yıllardır buralara düzgün bir hizmet yapılmadı. Kaymakam beyin ilçemize atanmasıyla birlikte ilçemiz adeta şantiyeye dönüştü. Büyük hizmetlerle ilçemizin çehresi değişti, her cadde ve sokakta inşaat çalışmaları var. Bir çok hizmetler de tamamlandı. Eskiden çocuklarımız yıkık okullarda öğretim görürken kaymakamımız sayesinde son derece teknoloji donanımlı ve sıcacık okullarda eğitim görüyorlar. Havaların soğumasından dolayı yarım kalan hizmetlerde seneye inşallah tamamlanır."