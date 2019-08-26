Devlet ve mülteciler arasında yeni bir köprü oluştu

26.08.2019 11:25

Eskişehir'de sayıları 6 bine yaklaşan Afgan uyruklu vatandaşlar arasında dayanışmayı sağlamak ve çeşitli etkinlikler düzenlemek amacı ile Afganistanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu



Eskişehir'de resmi kayıtlı olan veya kaçak yollarla gelen kayıtlı olmayan yaklaşık 6 bin Afganistan uyruklu göçmen yaşıyor. Bu göçmenleri bir araya getirmek, onların sorun ve sıkıntılarını gidermek, mültecilere çeşitli etkinlikler düzenlemek ve devlet ve göçmenler arasında bir köprü olmak amacıyla Eskişehir'de Afganistanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu.



Kendisi Osmangazi Üniversitesinde öğrencisi olan ve ayni zamanda derneğin başkanlığını üstlenen Perviz Naseri, Afganistanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Afganistanlı kardeşlerimizin gerçek anlamda sıkıntılarını gidermek için Afganistanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma derneğini kurduk" diyen Naseri, "Derneğimizin bünyesinde ilk faaliyetimiz tüm kardeşlerimizi bir çata altında getirmek, mutlu ve üzgün günlerimizde birbirimizin yanında durup Afgan kardeşlerimizin adına etkinlikler yapmaktır. Ayrıca bizim amacımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan ve Afgan uyruklu mülteciler arasında bir köprü olmak ve mülteci kardeşlerimizin dertlerini devlete ve devletin istekleri ve kurallarını mültecilere anlatmaktır. Bu derneğin içinde Afganistan'dan gelen göçmen ailelerin çocuklarına hizmet vermek amacıyla onlara birtakım kurslar ve etkinlikler; Kur'an- Kerim kursu, Türkçe ve İngilizce kursları gibi programları hazırlamaya planlıyoruz. Onun dışında bizim inşaat işlerinde çalışan genç kardeşlerimiz var, onların çoğu da ikamet izini yok; düşenleri oluyor, eli ayağı kırılıyor, vefat eden kardeşlerimiz oluyor; bu tür olaylarda onların ikamet izini bulunmadığı için hastaneye gidemiyorlar, hastanelerde onlara ilgilenilmiyorlar veya bir masraf çıktığı ve ödeyemedikleri için hastaneye gidemiyorlardı. Biz bir araya geldik ki, bu sorunları olan kardeşlerimizi yasal yollardan yardım edebilelim" dedi.



"Kaçak yollarla gelen Afganların sayısı 3 bin civarında"



Eskişehir'de kayıtlı ve kayıtsız olmak üzere toplam yaklaşık 6 bin Afgan'ın yaşadığını anlatan Naseri şunları söyledi;



"Eskişehir'de ne kadar Afgan göçmeni ya da mülteci olup olmadığını dair ben tam bir sayı veremem. Ama birkaç ay önce Eskişehir Göç İdaresi Müdürü ile oturduğumuzda 2 bin 200'e yakın resmi kayıt mültecimiz vardı ki şimdi bu sayı 2 bin 500'den daha fazlaya ulaşmıştır. Kayıt olmayan kaçak yollarla gelen Afganlar da var, onların sayısı da bildiğim kadarıyla 3 bine civarındadır. Biz Afganistanlılar Derneği olarak Eskişehir'de yaşayan Afgan kardeşlerimizin çoğunu yakından tanıyoruz ve bize gelenler çok oluyor. O yüzden bunların sayısını az çok tahmin edebiliyoruz. Bu sebeple Eskişehir'de 6 bine yakın Afganistanlı yaşamakta olduğunu size söyleyebiliyorum."



"Kontrol için geçici kimlik belgesi verilmeli"



Afgan göçmenlere geçici kimlik verilmesi gerektiğini vurgulayan Naseri, "Eğer yurt dışından gelen ya Afganistan'dan kaçak yollarla gelen göçmenler yasadışı bırakılırsa ve bir çatı altına getirip da onlara kimlik verilmezse, onların bilgileri kaydedilmezse daha sonra farklı farklı sorunlar sıkıntılar çıkabiliyor. ve eğer toplu olarak çalışırsak ve bunlara en az bir geçici kimlik verebilsek kim olup olmadığı bilinir ve böylece devlet bunları kontrol altında tutabilir. Biz de göçmen kardeşlerimizle daha çok iç içe olduğumuz için bu yolda devlete yardım ederiz" dedi.



"Göçmenlerin en büyük sorunu kimliksizliktir"



Afgan göçmenlerin sorunlarını anlatan Naseri, "Mültecilerin bize en çok şikayet ettiği konu kimliksizliğidir. Kimlik olmadığı için Türkiye'de çok işlerini yapamıyorlar. Sağlık sorunları, dille ilgili çektikleri sorunları oluyor, genelde bize bu sorunlarla geliyorlar. Biz de burada Türkçe bilen arkadaşlarımız var onlarla bu sorunları hallediyoruz" dedi.



"Göçmenlerin Türkçe öğrenmesi lazım"



Afgan göçmenlerin kendi işini yapabilmeleri ve Türk vatandaşlarıyla dertleşebilmeleri için Türkçeyi öğrenmelerinin önemine değinen Perviz Naseri, "Türk vatandaşı olan kardeşlerimiz ve Afgan kardeşlerimiz bir araya gelmesi ve dertlerini birbirini anlatması ve onların kaynaşması amacıyla Türkçe kurslarımızın üzerinde daha çok çalışıyoruz. Göçmen kardeşlerimizin Türkiye Cumhuriyetin kuralları ve yasalarını iyi öğrenmesi ve kendi işlerini yapmaları için Türkçe oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.



"Eskişehir Göç İdaresi ve Valiliği Afgan göçmenlere sıcak bakıyorlar"



Parviz Naseeri Eskişehir'de olan devlet yetkililerin Afganistanlılara nasıl baktıklarını şöyle anlattı;



"Şimdiye kadar Allah razı olsun Eskişehir Göç İdaresi ve Valiliği Afgan göçmenlere çok sıcak bakıyorlar onların sorunları ve sıkıntılarıyla iyi ilgileniyorlar. Ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. Şimdi Eskişehir'de yaşayan Afgan mültecileri ve göçmenlerin yüzde 80'i genç ve potansiyeli olanlardır. Genelde 25-35 yaş arasındalar. Bu gençlerin özel yeteneklerini ortaya çıkarmak ve iş imkanlarına kavuşturmak istiyoruz. Bu projelerimize Eskişehir'deki devlet yetkilileri yardım ediyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA