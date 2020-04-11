DEVLET ÜZERİNDEN MASKE SİPARİŞİ VERİYORLAR
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Mersin, Güncel

DEVLET ÜZERİNDEN MASKE SİPARİŞİ VERİYORLAR

MERSİN'de, dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar e-devlet üzerinden ücretsiz maske siparişi vermeye başladı.

11.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:00
DEVLET ÜZERİNDEN MASKE SİPARİŞİ VERİYORLAR

MERSİN'de, dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar e-devlet üzerinden ücretsiz maske siparişi vermeye başladı.

Mersin'de, maske başvurularının e-devlet üzerinden alınmasının ardından vatandaşlar başvuru yapmaya başladı. TC kimlik numaraları, iletişim bilgileri ve ev adresi bilgileri girildikten sonra isteyen kullanıcı aile bireyleri için de sipariş verebiliyor. Ancak evden çıkma kısıtlaması bulunan kişiler bu siparişten yararlanamıyor. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı evden çıkma kısıtlaması bulunan kişiler dışında herkes ücretsiz maske başvurusu yapabilecek. Vatandaşlar her hafta 1 paket içerisinde yer alan 5 maske alma hakkına sahip olacak. Maskeler PTT Kargo tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak. Maske başvurusu yapan makine mühendisi Bilal Oğuz, basit adımlarla sipariş verdiğini söyledi. İşi gereği evden çıkmak zorunda kaldığını belirten Oğuz, "Evden çıkarken maske takmak zorundayım ama maskem yoktu. E-devlet üzerinden maske siparişi yaptım. Çok güzel bir uygulama. Basit adımlarla başvuru yaptım" dedi.

UYGULAMA OLDUKÇA BASİT

İnşaat Mühendisi Ruşen Sayılgan ise e-devlet üzerinden maske siparişi vermekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Sipariş vermenin oldukça basit olduğunu kaydeden Sayılgan, evden çıkmak zorunda kalan ancak maskesi olmayan vatandaşlara e-devlet üzerinden başvuru yapmaya çağırdı.

DEVLET ÜZERİNDEN MASKE SİPARİŞİ VERİYORLAR

Kaynak: DHA

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