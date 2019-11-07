Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın kazananları belirlendi

07.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:10

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 20'ncisi düzenlenen Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın hüsnühat, tezhip ve minyatür kategorilerinden oluşan birinci bölümünde ödüle layık görülen isimler belli oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ebru, katı, çini deseni ve kalem işi kategorileri ile ikinci bölümü 2020'de yapılacak yarışmanın ilk etabında toplam 114 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Yarışmanın birinci etabındaki 108 başvurudan seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda hüsnühat alanında 2 eser başarı ödülüne, 1 eser mansiyon ödülüne, 3 eser de sergileme ödülüne layık görüldü.

Tezhip alanında 1 eser başarı, 3 eser mansiyon, 6 eser de sergileme ödülüne değer görülürken, seçici kurul minyatürde ise 3 esere mansiyon, 10 esere de sergileme ödülü verdi.

Yarışmanın birinci bölümünde başarı ödülü alan 3 esere 20 bin lira, mansiyon ödülüne layık görülen 7 esere 5 bin lira, sergileme ödülüne layık görülen 19 esere de biner lira olmak üzere toplam 114 bin lira ödül dağıtılacak.

Ödüle layık görülen isimler belli oldu

Başarı ödüllerine hüsnühat dalında Muhammed Fatih Yıldız, Muhammet Nuri Çelikkaya ile tezhipte Meliha Kantarcı; mansiyon ödülüne hüsnühat dalında Ömer Yıldız, tezhipte Ferhat Gündem, Züleyha Dursun, Billur Gülbaş, minyatürde ise Hatice Günnur Koru, Hürriyet Gençbay ve Asiye Yavuz layık görüldü.

Sergileme ödüllerinin ise hüsnühatta Merve Türkeli, Zehra Özdem, Yusuf Yonar, Dilek Yeğenoğlu, Zuhal Yazıcı, Hüsna Kılıç, Arda Aytan, Damlanur Katrancı, Deniz Akın, minyatürde Neslihan Erdeşen, Ömür Koç, Fatma Cantaş, Soner Şahin, Ramazan Berkant Karabulut, Merve Karlı, Berrin Satılmış, Esra Tunçez, Reyhan Budan ve Rahime Gönültaşı'na verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA