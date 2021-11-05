Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Kurt, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

TRABZON (AA) - Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu ile bir süre görüşen Kurt, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ustaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılı bir sezon geçirmelerini temenni etti.

Kurt, daha sonra TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'nu ziyaret ederek şehirde kültür sanat konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Trabzon'un geçmişten gelen kültür ve sanat birikimini artırarak sürdürmek için Devlet Tiyatroları olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Kurt, "Trabzon'da gerçekten çok iyi bir tiyatro izleyicisi var. Ayrıca Uluslararası Tiyatro Festivaline sahip özel illerden birisi. Bu kimliğini daha da ileriye götürmek için şehrin dinamikleriyle güzel çalışmalar yapmayı arzuluyoruz." dedi.

Hacısalihoğlu da oda olarak Trabzon'daki kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek "Trabzon sanatın her dalında önemli isimler çıkarmış, sanat geleneği çok eskilere dayanan bir şehir. Bu kimliğini geleceğe taşımak için sanatçıları ve kurumları destekliyoruz." diye konuştu.

Kurt, TTSO Özel İpekyolu Müzesini ziyaret ederek eserler hakkında Hacısalihoğlu'ndan bilgi aldı.

Ziyaretlerinde Kurt'a, Trabzon DT Müdürü Elvan Saliha Karahasan eşlik etti.

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