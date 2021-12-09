Devlet Tiyatroları Tunus'ta "Sonsuzluk Kitabevi" adlı oyunu sahneledi

Ankara Devlet Tiyatrosu (DT) oyuncularının sahnelediği "Sonsuzluk Kitabevi" oyunu 22. Kartaca Tiyatro Festivali kapsamında Tunuslu sanatseverlerle buluştu.

Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı ve DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği Sonsuzluk Kitabevi, İngilizce alt yazıyla Tunus Belediye Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu.

DT Genel Müdürü Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak yurt dışına çıktıklarında genelde yerli yazarların eserlerini sahnelemeye özen gösterdiklerini belirterek "Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Kartaca Uluslararası Tiyatro Festivali'ne Sabahattin Kudret Aksal'a ait 'Sonsuzluk Kitabevi'ni Tunus'a getirdik. Tunus'ta olmaktan son derece mutluyuz." ifadesini kullandı.

Yurt dışında birçok ülkede tiyatro temsili verdiklerini dile getiren Kurt "Yunus Emre ve Türkçe Yılı sebebiyle Almanya'da ve Arnavutluk'ta temsil verdik, şimdi de Tunus'tayız. İnşallah bu pandemi dönemi sona erdikten sonra DT hem yurt içinde hem yurt dışında tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek." dedi.

Oyuncularından Özgür Deniz Kaya da "Oyunumuz hayallerinin peşinden koşan bir adamın bunun için ne kadar çaba sarf ettiğini ve günlük yaşantısı içinde bu hayallerinden ne kadar uzaklaştığını anlatıyor. Oyunun mesajı her zaman hayallerinin peşinden sonuna kadar koşmak ve bu yolda sonuna kadar emek vermektir." diye konuştu.

Oyunu Tunuslu seyircilerin yanı sıra Türkiye Büyükelçiliği çalışanları, Eğitim Müşaviri Prof. Dr. İlyas Yavuz, ülkede Türkçe dersi veren MEB öğretmenleri ve Türk dilini öğrenen Tunuslu öğrenciler izledi.

DT sahnelerinde 40 yıl aradan sonra yeniden tiyatroseverlerle buluşan Sonsuzluk Kitabevi, yazarların ölümsüz eserlerini bütün tanıdıklarına göndermek isteyen, bu eserlerle ölümsüz olmayı amaçlayan bir adamın hikayesini konu alıyor.

DT sahnelerinde 40 yıl aradan sonra yeniden tiyatroseverlerle buluşan Sonsuzluk Kitabevi, yazarların ölümsüz eserlerini bütün tanıdıklarına göndermek isteyen, bu eserlerle ölümsüz olmayı amaçlayan bir adamın hikayesini konu alıyor.

Müziklerini Can Atilla, dekor tasarımını Hakan Dündar, kostümlerini Funda Karasaç'ın üstlendiği oyunun dans düzeni ise Volkan Ersoy'a ait. Oyunda "adam" karakterine Özgür Deniz Kaya, "birinci kız"a Orida Yıldıran, "ikinci kız"a ise Gizem Yönel hayat veriyor.

İlki 1983'te düzenlenen festival kapsamında, Tunus'tan ve çeşitli ülkelerden 100'ün üzerinde tiyatro oyunu seyircinin beğenisine sunuluyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri

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