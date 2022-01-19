Devlet Tiyatroları perdelerini çocuklar için açacak

Devlet Tiyatroları (DT), yarıyıl tatilinde perdelerini çocuklar için açacak.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir köşesindeki çocuklara tiyatro sevgisi aşılamayı ve geleceğin tiyatro izleyicisini oluşturmayı hedefleyen DT, 9 bölgesinde toplam 19 çocuk oyununu minik sanatseverlerle buluşturacak.

Çocuk oyunlarıyla küçük izleyicilere yarıyıl tatilinde keyifli anlar yaşatmanın yanı sıra onların kültürel ve kişisel gelişimine de katkıda bulunmayı amaçlayan DT, toplam 63 temsil verecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu "Midas'ın Altınları"nı 22, 23 ve 29 Ocak'ta Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde; "Yunus Diye"yi 22, 29 ve 30 Ocak'ta Şinasi Sahnesi'nde, 4, 5 Şubat'ta ise Pursaklar DT Sahnesi'nde; "Altın Kız"ı 22, 27, 28, 29 ve 30 Ocak'ta Altındağ Tiyatro Sahnesi'nde sergileyecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Suşa ile Kiki (Yer ile Gök Arasında)" 22 ve 23 Ocak'ta Fatih Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 3, 4, 6 Şubat'ta ise AKM Çok Amaçlı Salon'da; "Turta Girmemiş Orman" 23 Ocak'ta AKM Çok Amaçlı Salon'da; "Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adamın Hikayesi" 28, 29, 30 Ocak ve 3, 4, 5, 6 Şubat'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de; "Siz Ne Dersiniz" 30 Ocak'ta AKM Çok Amaçlı Salon'da, 3, 4, 5, 6 Şubat'ta ise Üsküdar Tekel Sahnesi'nde; "Tıngır Mıngır Ülke" 3, 4 Şubat'ta Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde, 5, 6 Şubat'ta da Sancaktepe Sahnesi'nde; "Büyüklere Masallar-Masal Masal İçinde" 5, 6 Şubat'ta Fatih Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde perde açacak.

İzmir Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" 23 Ocak'ta Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde, 29, 30 Ocak, 5, 6 Şubat'ta ise Konak Sahnesi'nde; "Bremen Mızıkacıları'nın Hikayesi" 5, 6 Şubat'ta Bornova KM Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu "Tıngır Mıngır Ülke"yi 22, 23 Ocak'ta; "Sinco Akıllı Sincap"ı 29, 30, 31 Ocak'ta; "Küçük Prenses" ise 3 Şubat'ta Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahneleyecek.

Adana Devlet Tiyatrosunun sahneye uyarladığı "Bir Kümes Hikayesi" 29, 30 Ocak'ta Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi DT Sahnesi'nde minik sanatseverleri eğlendirecek.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Küçük Nasrettin" 30 Ocak ve 6 Şubat'ta Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi'nde temsil verecek.

Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı "Herkes İçin Keloğlan" 29, 30 Ocak'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi'nde perde açacak.

Konya Devlet Tiyatrosunun sahneye uyarladığı "Nasreddin -İnadın Sonu-" 28, 29 ve 30 Ocak'ta Konya DT Sahnesi'nde izlenebilecek.

Van Devlet Tiyatrosu yapımı "Lyrobotonlu Kaplumbağa Silva" ise 6 Şubat'ta Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde minik tiyatroseverlerle buluşacak.