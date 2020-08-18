Devlet Tiyatroları perdelerini açmaya hazırlanıyor
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Devlet Tiyatroları perdelerini açmaya hazırlanıyor

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 yeni tiyatro sezonunun ilk biletleri internetten, "sanat cepte" uygulamasından ve Devlet Tiyatroları gişelerinden bugün satışa sunuldu.

Devlet Tiyatroları perdelerini açmaya hazırlanıyor
18.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:38

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 yeni tiyatro sezonunun ilk biletleri internetten, "sanat cepte" uygulamasından ve Devlet Tiyatroları gişelerinden bugün satışa sunuldu.

Devlet Tiyatroları, yeni sanat sezonuna 17 prömiyerle başlayacak, açık hava mekanlarını kullanmaya devam edecek, az sayıda salonu da kullanıma açacak.

Salonlarda koltuklar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenecek. Tiyatro salonuna maskesi olmayan izleyici alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koyulacak. Gösterimler birer gün arayla yapılacak, oyunlar sergilendikten sonra salonlar dezenfekte edilecek.

Pandemiden dolayı ilk turda az kadrolu oyunlarla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Devlet Tiyatrolarında Ankara Devlet Tiyatrosu 3, İzmir Devlet Tiyatrosu 4, İstanbul, Bursa, Adana, Diyarbakır, Antalya, Trabzon, Erzurum, Sivas ve Van Devlet Tiyatroları 1 yeni oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Yeni oyunların yanı sıra geçen sezonda kapalı gişe oynayan ve sanatseverlerden yoğun ilgi gören "Reis Bey, Leyla ile Mecnun, Anna Karenina, Hamlet, Bir Nefes Dede Korkut, Shirley Valentine, Umut Kavşağı" gibi oyunlar da yeni sezonda perde açacak.

Ankara'da 4 sahnede perdeler açılacak

Yeni sanat sezonunda salgın dolayısıyla az sayıda sahnesini açacak olan Devlet Tiyatroları, Ankara'da Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi, Akün Sahnesi, Küçük Tiyatro ve Stüdyo Sahne'de sanatseverleri ağırlayacak.

Küçük Tiyatro'da "Aşık Veysel" 1 Eylül Salı günü prömiyer yapacak, "Sonsuzluk Kitabevi" 8 Eylül Salı günü Stüdyo Sahne'de, "Gökkuşağının Sonu" ise 15 Eylül Salı günü Akün Sahnesi'nde ilk gösterimini yapacak. Geçen sezonun oyunu olan "Leyla ile Mecnun" da 1 Eylül Salı günü Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde perde açacak.

Devlet Tiyatrolarının ilk ay repertuarında en fazla yeni oyun ise İzmir'de sahnelenecek. İzmir Devlet Tiyatrosu 2020-2021 tiyatro sezonuna 4 yeni oyun ile başlayacak.

"İki Bekar", "Vahşet Tanrısı", "Cahide" ve "Yıldızların Altında" İzmir sahnelerinde seyirciyle buluşacak yeni oyunlardan.

"İki Bekar" 1 Eylül Salı günü, "Vahşet Tanrısı" 22 Eylül Salı günü ve "Cahide" 29 Eylül Salı günü Konak Sahnesi'nde, "Yıldızların Altında" ise 8 Eylül Salı günü Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde açık havada seyirci karşısına çıkacak.

Bölgelerdeki yeni oyunlar

"Her Şey Yolundaymış Gibi" isimli oyunun İstanbul Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de prömiyerini yapacak olan Devlet Tiyatroları, Bursa Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde "Tarla Kuşuydu Juliet"i, Adana Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Ezop-Tilki ile Üzüm"ü, Trabzon'da Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde "Aşk Bir şey Değildir"i, Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Orhan Asena Sahnesi'nde "Otelde Cinayet"i, Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi Küçük Salon'da "Yastık Adam"ı, Erzurum DT Sahnesi'nde "Ölümcül Oyun"u ve "Bu Bir Film Olsaydı"yı, Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Eski Fotoğraflar"ı ve Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Penceredeki Atlar"ı seyirciyle buluşturacak.

Kaynak: Hürriyet

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