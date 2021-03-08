Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçı Rasim Öztekin için başsağlığı diledi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurt, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Türk tiyatrosunun ve sinemasının değerli ismi Rasim Öztekin'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu