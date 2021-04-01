Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, tiyatro sanatçısı Handan Ertuğrul için başsağlığı diledi
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, tiyatro sanatçısı Handan Ertuğrul için başsağlığı diledi

Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, tiyatro sanatçısı Handan Ertuğrul için başsağlığı diledi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, tiyatro sanatçısı Handan Uran Ertuğrul'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, tiyatro sanatçısı Handan Uran Ertuğrul'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurt, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "İstanbul Devlet Tiyatrosu emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi, Devlet Tiyatromuzun ilk Genel Müdürü Sayın Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul'un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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