Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek - Haberler
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Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek

AA, Cihan Demirci - Kültür Sanat
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Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sanatseverlerle buluşacak.

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sanatseverlerle buluşacak.

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede, bugün saat 20.00'de "Penceredeki Atlar" adlı oyun sahnelenecek.

Matei Vısnıec'in yazdığı Nesimi Kaygusuz'un yönettiği tek perde, 1 saat 15 dakikalık oyunda, Van Devlet Tiyatrosu oyuncuları sahne alacak. Oyun 2 ve 3 Şubat'ta da izlenebilecek.

Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının performanslarını sergileyeceği, William Shakespeare'in yazdığı Volkan Ateş Gündüz'ün yönettiği "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" 22, 23 ve 24 Şubat'ta Edirne Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunların biletleri hem gişeden hem de elektronik ortamdan temin edilebilecek.

Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek

Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek

Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek

Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek

AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları, oyunlar, Turizm, Edirne, Kültür Sanat, Haber

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