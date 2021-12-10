ANKARA (Habermetre) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca gençlere yönelik, Ankara'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri yapılıyor. ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım günlerinde bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının iş ve yatırım imkanları hakkında bilgiler veriliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri düzenlendi.

Bu kapsamda tanıtım günlerini ziyaret eden ve projesi olan, üretmeyi düşünen gençlere devlet teşvikleri, hibe, burs, fon, eğitim desteği, girişimcilik gibi konularda bilgiler veriliyor.

Kamu kurumları ile gençler arasında gerçekleşen buluşma Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri adı altında 9-12 Aralık tarihleri arasında Ankara 'da gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı da tarımsal projeleri olan gençler için ATO Congresium'da bir stantla yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının standını ziyaret eden gençlere bakanlığın faaliyetleri ile teşvik ve hibeler konusunda bilgi veriliyor.

Tanıtım günlerinin ilk gününde Tarım ve Orman Bakanlığının standını ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bilgilendirme çalışmalarının önemine değindi. Altun, "Devletimizin üretime ve girişimciliğe çok önemli katkıları var. Hem çiftçilerin hem de bu alana yönelecek gençlerin daima yanında olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının standını ziyaret eden bir başka isim de Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece oldu. Bakan Yardımcısı Işıkgece, gençlerin sorularını cevapladı.

Diğer kurumların stantlarında da incelemelerde bulunan Işıkgece, gençleri tanıtım günlerini takip etmeye çağırdı. Işıkgece, "Tarımla uğraşmak ya da çok daha farklı iş alanlarında çalışmak isteyen gençler için alternatifli bir fuar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Mehmet Ergün de gençlerin her zaman yanında olduklarının altını çizdi. Bakanlığın verdiği eğitimlerin içeriğine değinen Başkan Ergün, "Gençlerimize sahada daima usta eğiticilerimizle eğitim veriyoruz. Gençlerimize, eğitimlerinden sonra da her alanda desteklerimiz sürüyor. " Diye konuştu. devlet teşvik tanıtım günleri tarım orman eğitim

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet