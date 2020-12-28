Devlet Su İşleri: "Toplulaştırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor"

Devlet Su İşleri, Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 2020 yılında Ankara, Bolu, Çorum, Çankırı ve Kırıkkale illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

2020 yılında yapılan toplulaştırma çalışmalarıyla ilgili rakamlar veren DSİ, Ankara'da 31 bin 548 hektar, Bolu'da bin 755 hektar ve Çorum'da 2 bin 448 hektar alanın toplulaştırmaya kazandırıldığını belirtirken, Çankırı ve Kırıkkale'de ise toplamda 3 projenin çalışmalarının sürdüğünü ifade edildi.

Yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında konuşan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise Ekim ayı sonu itibari ile 425 bin hektar alan da tescil çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı sonu itibari ile de 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibari ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Arazi toplulaştırması sayesinde modern sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştıracağını belirten Genel Müdür Kaya, "Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur ve her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler ve ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır, sulama oranı ve randımanı artar" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı