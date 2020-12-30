Devlet Su İşleri DSİ memur alım ilanı ne zaman? Başvuru ve sınav tarihi ne zaman yapılacak?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, farklı illerde istihdam etmek üzere toplam 63 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Devlet Su İşleri DSİ memur alım ilanı ne zaman? Başvuru ve sınav tarihi ne zaman yapılacak?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, farklı illerde istihdam etmek üzere toplam 63 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Devlet Su İşleri DSİ memur alım ilanı ne zaman? Başvuru ve sınav tarihi ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

DSİ MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri (DSİ) memur alım başvuruları 11 Ocak 2021 tarihi saat 10.00'da başlayacak, 20 Ocak 2021 tarihi saat 24.00'de sona erecek.

Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak. Uygulama sınavına alınacak ve sınavda başarılı olan adaylar, atamaya hak kazanacak.

DSİ MEMUR ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Coronavirüs tedbirleri kapsamında başvurular, DSİ başvuru sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

DSİ MEMUR ALIMI SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Uygulama sınava çağırılacak adayların, ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili tüm bilgiler 26 Ocak 2021 tarihinde DSİ internet adresinden ilan edilecek.