"Devlet sporcusu" unvanı pehlivanları mutlu etti

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 kez altın kemer kazanarak altın kemerin devamlı sahibi olanlara "devlet sporcusu" unvanı verilmesi pehlivanları mutlu etti.

2011 ve 2012 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın dünyanın en eski spor organizasyonu olduğunu söyledi.

Yağlı güreşin Türklerin ata sporu olduğunu belirten Gürbüz, "Geçen sene talihsizlik yaşadım yarı finalde elimdeki kemeri verdim. Bu yıl altın kemerle evime dönmek istiyorum. Pehlivanlara verilecek 'devlet sporcusu' unvanı daha da anlam kattı. 3 defa üst üste başpehlivan olanlara, altın kemerin ebedi sahibi olanlara verilecek. Günümüzde 3 başpehlivan var bu şekilde olan. Ayrıca Kırkpınar'da başpehlivan olmuş 15, 20 başpehlivan vardır. Bunların devletimize yük olacağını düşünmüyorum. Bizlerin maddi olarak bir beklentimiz yok. Bu onuru bu gururu yaşamak için unvanı istiyoruz. İnşallah yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz tekrar bir düzenleme yapar." diye konuştu.

2015 ve 2018 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu da Kırkpınar da iddialı olduğunu aktardı.

Devlet sporcusu unvanının pehlivanları mutlu ettiğini dile getiren Okulu, bu unvanın Er Meydanı'nda başpehlivan olmuş olanlara da verilebileceğini kaydetti.

2013 ve 2017 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban, pehlivanların devlet sporcusu unvanına sevindiğini belirterek, "Bizim buradan bir maddi beklentimiz yok. Tarihimize, Kırkpınar'a yakışır bir devlet sporcusu unvanı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA