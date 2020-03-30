Devlet sırrı vereceğiz diyerek dolandırmaya çalıştılar
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Sivas

Devlet sırrı vereceğiz diyerek dolandırmaya çalıştılar

Devlet sırrı vereceğiz diyerek dolandırmaya çalıştılar Sivas'ta kendisini arayan dolandırıcılar tarafından devlet sırrı verileceği yalanına inanan şahıs, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Sivas'ta kendisini arayan dolandırıcılar tarafından devlet sırrı verileceği yalanına inanan...

30.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:43
Devlet sırrı vereceğiz diyerek dolandırmaya çalıştılar

Devlet sırrı vereceğiz diyerek dolandırmaya çalıştılar

Sivas'ta kendisini arayan dolandırıcılar tarafından devlet sırrı verileceği yalanına inanan şahıs, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta kendisini arayan dolandırıcılar tarafından devlet sırrı verileceği yalanına inanan şahıs, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Merkeze bağlı Çelebiler köyü Muhtarı Adem Bayraktar ve Aza Osman Çetindere'yi arayan dolandırıcılar, para karşılığında devlet sırrı vereceklerini dile getirerek muhtar ve azasını dolandırmaya kalktı. Aza Çetindere, dolandırıcıların yalanına inanarak devlet sırrı karşılığında istenen parayı çekmek üzere bankaya gitti. Hesabında bulunan 5 bin lira parayı çeken Çetindere, Parayı yatırmak üzere bankada beklerken güven timlerinin müdahalesi ile dolandırılmaktan son anda kurtarıldı. Çetindere'nin dolandırıcılar ile iletişim kurarken parola olarak 'Bacanak' kelimesini seçmesi ise dikkat çekti. Muhtar ve azası karakola giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Çetindere, bankadan çektiği dolandırıcıların hesabına yatırmadan ikaz edildiğini belirterek maddi kaybının olmadığını söyledi.

Devlet sırrı vereceğiz diyerek dolandırmaya çalıştılar

Kaynak: İHA

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Devlet sırrı vereceğiz diyerek dolandırmaya çalıştılar

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