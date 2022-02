DEVLET SENFONİ'NİN ÇALDIĞI AŞK ŞARKILARI BÜYÜLEDİ

İZMİR (DHA) - ANTALYALI müzik severler, Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ADSO) 'Sevgililer Günü'ne özel konserinde buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen 'Sevgililer Günü' konserine genç, yetişkin izleyici ilgisi yoğun oldu. Salonun tamamen dolduğu konserde, salon göz kamaştıran ışık efektleriyle de renklendi. Konserde orkestrayı İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Şefi ve Genel Müzik Direktörü Hakan Şensoy yönetti. Vokalde Özlem Dilaver, piyanoda Ali Aykaç, alto saksafonda Atilla Şentin, basgitarda Yusuf Ülger, davulda Serkan Alagök, gitarda Tufan Şinasi Celayiroğlu, solist sanatçılar olarak sahneye çıktı.

Konserin birinci bölümünde konuk sanatçılar, orkestra eşliğinde popüler müzik parçalarından oluşan 'Chips and Salsa', 'The Magic City', 'Let's Never Falling İn Love', 'Rum and Coke', 'Canım Senle Olmak İstiyorum' adlı eserleri seslendirdi.

İkinci bölümde ise 'Reunyon', 'Orange Colored Sky', 'Georgia On My Mind', 'Her Yaşın Bir Güzelliği Var', 'Soul Bossa', 'Solead', 'Tropıcal Jam', 'Can't Take My Eyes&I Will Survive' adlı eserlere yer verildi.

Konserde izleyiciler 'aşk' ve 'sevgi' sözcükleriyle dopdolu şarkılarla keyifli, neşeli dakikalar yaşadı. Salonu dolduran müzik severler, orkestra şefi ile üyelerini, solist sanatçıları alkış yağmuruna tuttu.