Devlet, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ederek moral verdi.

Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, 11 Ağustos tarihinde Ayancık ilçesinde gerçekleşen sel afetinde yakınlarını kaybeden Hüseyin Demirkol ve Muhittin Demirbaş'ı ziyaret ederek, sel afetinde yakınlarını kaybeden vatandaşların acılarını her daim paylaştıklarını belirttiler.

Hüseyin Demirkol'un ve Muhittin Demirbaş'ın hayatını kaybeden yakınlarını dualarla yad ettiler. - SİNOP