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Devlet, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Devlet, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ederek moral verdi.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ederek moral verdi.

Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, 11 Ağustos tarihinde Ayancık ilçesinde gerçekleşen sel afetinde yakınlarını kaybeden Hüseyin Demirkol ve Muhittin Demirbaş'ı ziyaret ederek, sel afetinde yakınlarını kaybeden vatandaşların acılarını her daim paylaştıklarını belirttiler.

Hüseyin Demirkol'un ve Muhittin Demirbaş'ın hayatını kaybeden yakınlarını dualarla yad ettiler. - SİNOP

Devlet, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında

Devlet, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında

Devlet, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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