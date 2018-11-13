Devlet Şankazan'dan Etimesgut İçin Aday Adaylığı Başvurusu

AK Parti Etimesgut İlçe Teşkilatına gelerek belediye başkanlığı aday adaylığı için başvuruda bulunan iş adamı Devlet Şankazan, "Partimizin teveccühü aday olursam gece gündüz demeden kapı kapı dolaşıp çalışarak AK Partimiz adına Etimesgut'umuzu kazanacağız" dedi.

Yerel seçim için başvuruların sona ermesine sayılı günler kala partilerin il ve ilçe teşkilatlarında aday adaylarının başvuru heyecanı yaşanıyor. Ankara'nın en büyük ilçelerinden olan Etimesgut ilçesinde aday adayları, belediye başkanlığına aday olabilmek için AK Parti İlçe Teşkilatına başvurularını yapıyor. Aday sayılarının devamlı olarak artmasından memnun olan AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Ebubekir Kipel, "Teşkilatımız için bir sinerji oldu. Bayağı hareketlendirdi bu süreç ortalığı. En hayırlı adayı partimiz genel merkezimiz yetkili kurullar takdir edeceklerdir. Belirlenen adayımızla en güzel sonucu alacağız inşallah. Bu dönem Etimesgut'u AK belediyecilikle buluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

2015 Seçimlerinde 1. Bölge Milletvekili Adayı olan başarılı iş adamı Devlet Şankazan da kendisini destekleyen Etimesgutlu vatandaşlarla birlikte ilçe başkanlığına gelerek aday adaylığı için başvurusunu yaptı. Başvuru sonrası açıklamada bulunan Şankazan, amacının Etimesgut'u Ankara'nın parlayan yıldızı yapmak olduğunu belirterek, "Partimizin teveccühü aday olursam gece gündüz demeden kapı kapı dolaşıp çalışarak AK Partimiz adına Etimesgutumuzu kazanacağız. Burada çalışmak, hizmet etmek bizler için büyük onur olacaktır. Allah'ın izni, vatandaşlarımızın desteği ile Etimesgutumuza güzel hizmetler edeceğimizden eminiz. Etimesgut'u ve Etimesgutluyu seviyoruz. İlçeyi yakinen tanıyor, sorunlarını biliyoruz. İnşallah bu problemleri çözeceğiz, gerekli fikir bilgi ve becerimiz var" şeklinde konuştu.

Öte yandan AK Parti'de, yerel seçimler için belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularında süre uzatıldı. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz tarafından yapılan yazılı açıklamada 12 Kasım Pazartesi günü bitecek 2019 Mahalli İdareler Seçimleri Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurularının, Cumhurbaşkanının talimatlarıyla 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi. - ANKARA