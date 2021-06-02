Devlet, özel sektör ve üretici el ele vererek Erzurum'da süte değer kattı
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Devlet, özel sektör ve üretici el ele vererek Erzurum'da süte değer kattı

Devlet, özel sektör ve üretici el ele vererek Erzurum'da süte değer kattı
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Flora çeşitliliği ve mera zenginliğiyle öne çıkan Erzurum'da, devlet, özel sektör ve besicilerin birlikte yürüttüğü projeyle elde edilen sütle hem üretime hem de istihdama katkı sağlanıyor.

Flora çeşitliliği ve mera zenginliğiyle öne çıkan Erzurum'da, devlet, özel sektör ve besicilerin birlikte yürüttüğü projeyle elde edilen sütle hem üretime hem de istihdama katkı sağlanıyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı ve hayvan varlığıyla dikkati çeken kent, ülkede süt üretiminde ilk sıralarda yer alıyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Valiliğin eş finansman desteği, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret Borsası ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla başlatılan "Erzurum İl Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi" ile kentte zengin florada üretilen tonlarca süt, pazar sorunu yaşanmadan tüketiciye ulaştırılıyor.

Kentte aynı zamanda süt veriminin ve kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan "Süte Değer" projesiyle de üreticilere dağıtılmaya başlanan 750 süt tankı, besicilerin üretimine katkı sunuyor.

Yaklaşık 2 yıl önce üreticilerce 90 kuruştan satılan sütün litre fiyatının, devletin soğuk zincir uygulamasından yararlananlara verdiği destekle 3 liraya kadar çıkarılmasının ardından kar elde eden üreticiler, açtıkları yeni tesislerle de istihdam sağlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'un hayvan varlığına bağlı olarak süt üretiminin de çok fazla olduğunu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre 970 bin ton civarında yıllık süt üretiminin bulunduğunu söyledi.

Soğuk zincir kurulumu sektöre önemli katkı sundu

Son 3 yıldır yürütülen "Erzurum İl Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi"nin sektöre önemli katkısı olduğunu ifade eden Akar, aylık 15 bin liraya kadar süt parası alan üreticilerin bulunduğunu anlattı.

Çiftçilere sağlanan destekle hem hayvan ıslahının yapıldığını hem de kaliteli kaba yem ihtiyacının giderildiğini aktaran Akar, şöyle devam etti:

"Kırsalda yaşayan insanlarımızın refah seviyesinin yükselmesi çok önemli. Bizim de ana hedefimiz bu. Dolayısıyla sütün soğuk zincirde toplanması çok önem arz ediyor. Biz de sütü şu anda genel olarak soğuk zincirde toplamaya başladık. Bunları etap etap yapıyoruz. İlk etapta sınırlı alana müdahale ediyoruz ama yaptığımız dolaylı etki Erzurum geneline yansıdı. Artık Erzurum'da Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı fiyatın üzerinde sütümüzü pazarlayabiliyoruz. Uygun şartlarda sağlanan sütle elde edilen mamul maddeler peynir, yoğurt ve tereyağı daha kaliteli oluyor. Uygun standartlarda üretildiği için de tercih sebebi oluyor."

Kentte 40'a yakın süt işleyen tesisin bulunduğunu dile getiren Akar, "Bu süt fazla oldukça burada çalışacak kişi sayısı doğal olarak artacak. Genel olarak peynir, civil ve tereyağı yapılıyor. Bunların çeşitliliğini artırmamız lazım. Hayvancılığımız meraya dayanıyor. Dolayısıyla buradan elde edilen sütün kalitesi, tat ve aroması çok daha üst seviyededir. Daha tercih edilir diye düşünüyorum. Bakanlığımızın destekleri ve bazı projelerle birçok ahır işletmesi açıldı. İşletmelere yönelik çeşitli düzenlemeler yapıldı. Süt bu süreçte para edince artık insanlar istekli bir şekilde işletmelere giriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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