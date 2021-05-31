"Devlet-özel sektör" dayanışmasıyla meslek sahibi oluyorlar
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"Devlet-özel sektör" dayanışmasıyla meslek sahibi oluyorlar

'Devlet-özel sektör' dayanışmasıyla meslek sahibi oluyorlar
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta "devlet-özel sektör" iş birliğiyle açılan ücretsiz ve iş garantili tekstil teknolojisi kurslarını başarıyla tamamlayan kadınlar, kentteki tekstil firmalarında istihdam ediliyor.

Sivas'ta "devlet-özel sektör" iş birliğiyle açılan ücretsiz ve iş garantili tekstil teknolojisi kurslarını başarıyla tamamlayan kadınlar, kentteki tekstil firmalarında istihdam ediliyor.

Kentte yaklaşık bir yıl önce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde iş garantili tekstil kursları açıldı.

İlk planda sadece kadınlar için açılan ücretsiz kurslara özel sektör de makine ve teçhizat desteği sağlayarak tam donanımlı kalifiye eleman ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanmasının önünü açtı.

Kursta tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu üretim modellerini uygulama yaparak öğrenen 62 kadın, kentteki 4 büyük tekstil firmasında çalışma fırsatını yakalayarak hem üretime hem de aile ekonomisine güç katmaya devam ediyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine, kurslar sayesinde kentte faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarına kalifiye düz dikiş makinecisi ve overlokçu yetiştirdiklerini söyledi.

Kursiyerlerin iş koluna göre 20 gün ile 2 ay arasında eğitim gördüklerini anlatan Baker, kurs sonunda başarılı olanların işe yerleşmelerini sağladıklarını aktardı.

Baker, özel sektörün de kurslara büyük destek verdiğini kaydederek, "Merkezimizde bazı makineler bulunmuyor. Biz de bu makineleri tekstil sektöründeki iş adamlarından istiyoruz. Onların gönderdikleri veya yeni aldıkları makinelerle bant usulü sistem kuruyoruz ve bu sistemle sektörün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştiriyoruz." dedi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insanları meslek sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Baker, "Bu dönemde baktık ki sektörde erkeklere de ihtiyaç var. Son açtığımız kurslarda erkek kursiyerlerimizi yetiştiriyoruz. Böylece hem istihdama hem de sektöre katkı sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Buradan aldığım ücretle çocuklarımı okutuyorum"

Kursu bitirdikten sonra kentte bir tekstil fabrikasında çalışmaya başlayan 4 çocuk sahibi 46 yaşındaki Songül Koçyiğitoğlu, eşinin malulen işçi emeklisi olduğunu belirterek, "Bu kurslar sayesinde iş imkanı bulduk. Buradan aldığım ücretle çocuklarımı okutuyorum, evimi geçindiriyorum. Eşime de ekonomik yönden destek oluyorum. Keşke şimdiye kadar evde oturmasaydım, daha önceden çalışmaya başlasaydım." diye konuştu.

Eşinin esnaf olduğunu dile getiren 3 çocuk sahibi 47 yaşındaki Aliye Alkın da salgın döneminde maddi açıdan yaşadıkları sıkıntıyı tekstil sektöründe çalışmasıyla atlattıklarını vurguladı.

Yeni açılan kursa katılanlardan 28 yaşındaki Abdullah Gülcür ise motor ve mekanik üzerine çalıştığını ifade ederek, "İnşallah sektörde çalışmaya başladıktan sonra aile kurma yönünde hedefim var." dedi.

'Devlet-özel sektör' dayanışmasıyla meslek sahibi oluyorlar
'Devlet-özel sektör' dayanışmasıyla meslek sahibi oluyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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