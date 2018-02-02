Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Sivas'ta 15 Temmuz gazisi polis memuru Yakup Sevinç'e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valiliğin sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Davut Gül, makamında düzenlenen törende, 15 Temmuz gazisi polis memuru Yakup Sevinç'e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı teslim etti.

Gül, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nın çocuklara bırakılacak en güzel miras olduğunu belirterek, "Bu millet, şehit ve gazilerine minnettardır ve asla onları unutmayacaktır. Bu beratta onun bir nişanesidir." ifadesini kullandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Emekli ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Harun Tan katıldı.