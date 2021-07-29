Devlet Opera ve Balesinin Instagram hesabı belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirildi
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Devlet Opera ve Balesinin Instagram hesabı belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirildi

Devlet Opera ve Balesinin Instagram hesabı belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirildi
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün Instagram hesabının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirildiği bildirildi.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün Instagram hesabının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirildiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, hesaptan şu an itibariyle yapılan ve yapılacak olan hiçbir paylaşımın DOB sorumluluk ve kontrolünde olmadığı belirtildi ve yapılacak paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Açıklamada, DOB Genel Müdürlüğünün tüm yasal hakları saklı kalmak üzere, sürecin takip edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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