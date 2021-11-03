Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan'a İtalya Devlet Nişanı verildi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, İtalya Devlet Nişanı'na layık görüldü.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan için bugün İtalya Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi. Karahan'a müzik alanındaki çalışmaları ile Türkiye-İtalya arasındaki ilişkilere sağladığı katkılardan dolayı İtalya Devlet Liyakat Nişanı verildi. Devlet Nişanı, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani tarafından Karahan'a takdim edildi. Karahan, opera sanatının doğduğu ve büyüdüğü şehir olan İtalya'da, sanatlarını icra ederek bir başarıya ulaşmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Karahan, "Türk-İtalyan halkları adına ve aynı zamanda Türk-İtalyan sanatlarının birbiriyle alışverişini sağlama münasebetiyle böyle bir nişan tevdi ediliyor. Ben de büyük bir mutluluk ve gururla hem Murat Karahan olarak hem de ülkem adına bu nişanı büyük bir gurur ve mutlulukla kabul edeceğim" dedi.

Karahan, İtalya Devlet Nişanı'nın verilmesinin ardından katılımcılara mini konser verdi.