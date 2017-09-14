Devlet Opera ve Balesi , 23 Eylül 'de Gala Konserle Açıyor!

Konserde solist olarak; İstanbul seyircisinin yakından tanıdığı Evren Ekşi ve topluluğumuza yurt dışından gelerek yeni katılan Hale SONER ve Barbora Fritscher yer alıyor. Konserin orkestra şefi Roberto GIANOLA.

Ayrıca sezonuna damgasını vuracak olan ZORLU PSM-İDOB (İstanbul Devlet Opera ve Balesi) işbirliğinin ilk buluşması: "GALA KONSER"! Konserde; Bizet, Verdi , Puccini, Donizetti ve Bellini gibi önemli bestecilerin operalarından oluşan repertuar, orkestra şef SerdarYALÇIN ve deneyimli solistlerimiz Aylin ATEŞ, Murat GÜNEY, Efe KIŞLALI, Hüseyin LİKOS, Ayşe SEZERMAN ve Nazlı Deniz SÜREN sunuyorlar. Konser, 12 Ekim Perşembe Saat 20.00'de ZORLU PSM'de!

2017-18 sezonunda ilk kez sahnelenecek olan eserler; Ahmet Ümit'in "Ninatta'nın Bileziği" adlı romanından uyarlanan Evrim DEMİREL'in "NİNATTA", William Shakespeare'nin oyunundan uyarlanan , Giuseppe Verdi'nin "FALSTAFF", G.F. Händel'in "APOLLO VE DEFNE" operaları; Verdi'nin "REQUIEM", G.Rossini'nin "STABAT MATER", Carl Orff'un "CARMINA BURANA" adlı oratoryoları, L.Minkus'un "DON KİŞOT", Ç.Işıközlü'nün "JUDITH" balesini ve çocuk oyunu olarak Mozart'ın "SİHİRLİ FLÜT(Tamino'nun Rüyası)" seyirciyle buluşacak.!

Geçtiğimiz sezonlarda ilgi çeken ve bu sezon da devam edecek olan diğer eserler;

BAŞKADÜNYA/Selman Ada, FAUST/C. Gounod, THE RAKE'PROGRESS (Hovardanın Sonu)/I.Stravinsky, ERNANİ/G.Verdi, THE TURN OF THE SCREW (Kötülüğün Döngüsü)/B.Britten adlı operaları, LA BELLE HÉLÉNE(Güzel Helen)/J.Offenbach opereti,

UYUYAN GÜZEL/P.I.Çaykovski, FINDIKKIRAN/P.İ.Çaykovski, SONDAN ÖNCE-3 AŞK-4 MEVSİM/D.Sonnenbluck-U.Seyrek adlı baleleri, DÜNYA DANS GÜNÜ ektinlikleri.

MDT(Modern Dans Topluluğu) ise JİZEL, SEYAHATNAME, KLASİK MODERNLER, İNSAN HAKLARI GÜNÜ, ŞEHİR ORMAN, ERGİME, NEVRUZ, DÜNYA ŞİİR GÜNÜ, IRK AYRIMI İLE MÜCADELE, BAROK KONSER VE GÜLDESTAN adlı modern danslar. Çocuk için ÖYLESİNE BİR DİNLETİ ve KUKLACI adlı oyunları kaçıranlar bu sezon izleme fırsatı bulacaklar.