Devlet Onu Yalnız Bırakmadı

Samsun'da görme engelli eşine bakabilmek için 16 yıldır çöplerden kağıt toplayıp satarak geçinmeye çalışan 64 yaşındaki yaşlı adama devlet yardım elini uzattı. Samsun'da yaşayan Kibar Keskin (64), şeker hastası ve yüzde 89 oranında görme engelli olan eşine bakabilmek için 16 yıldır çöplerden kağıt toplayarak hem kendinin hem de eşinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Keskin, eşinin tedavi masraflarını ve geçimini sağlamak için tam 16 yıl boyunca çöplerden kağıt toplayarak para kazanmaya çalıştı. Günde 7 saat çalışan ve kazandığı para ile eşinin masraflarını karşılayan Keskin, geçen günlerde İHA muhabirine yaptığı açıklamada devletten yardım istemişti. Kibar Keskin'in yardım çağrısı sonrasında ise devlet yardım elini uzatarak yaşlı adama evde bakım ücreti bağlandı. Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerince yapılan değerlendirmeler sonucunda yaşlı adama önümüzdeki ay itibariyle devlet tarafından evde bakım ücreti ödenecek. Devlet tarafından kendilerine sahip çıkıldığını dile getiren Kibar Keskin, "Öncelikle ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde sesimizi duyurabildik. Çok şükür devlet bize yardım etti. Eşimin tedavi ve bakımları için bize maaş bağlanacağı söylendi. Yetkililer gelip bazı incelemelerde bulundu. Tabii çok sevindik biz. Devletimizden Allah razı olsun" dedi. Yüzde 89 oranında görme engelli olan Meryem Keskin ise, "Devletimize bizim sesimizi duyduğu için teşekkür ediyorum. Ben 16 yıldır görmüyorum. Her işimi eşim yapıyor. Evdeki yemeğimi bile o pişiriyor o hazırlayıp bana yediriyor. Ondan da Allah razı olsun. Ben ona tarif ediyorum o da yapıyor. Bize bakım parası bağladıkları için ben çok teşekkür ediyorum devletimize" diye konuştu. Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı ise, "Medyada çıkan haberler sonucunda bu vatandaşlarımızın evine gidilerek gerekli görüşmeler ve incelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerin olumlu değerlendirilmesinin ardından kendisine evde bakım ücreti bağlandı. Önümüzdeki ay itibariyle bu ücreti almaya başlayacaklar" şeklinde konuştu.

(Şahin Binici/İHA)