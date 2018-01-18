Devlet "Ocaklarını" Isıtıyor

EKREM PAYAN - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Güneydoğu'da her yıl ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini dağıttığı kömür yardımıyla ısıtıyor.

İl ve ilçe SYDV'ler yardıma muhtaç vatandaşların kışın ısınma ihtiyacını karşılaması için ailelere, talepleri üzerine asgari 500 kilogram bedelsiz kömür veriyor.

Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman ve Bingöl'de bu yıl 190 bin 866 aileye 147 bin 340 ton kömür verilmesi kararlaştırılırken, bu kapsamda dağıtımlar aralıksız devam ediyor.

Torbalara konan kömür ekipler tarafından ailelere evlerinin kapısında teslim edilirken, bu sayede yoksul aileler soğuktan etkilenmiyor.

Diyarbakır'da il genelinde ihtiyaç sahibi 45 bin 550 aileye 37 bin 200 ton kömür yardımı yapılıyor. Soma, Tunçbilek ve Şırnak'tan getirilen kömürler, muhtaç ailelere en az 500 kilogram olarak dağıtılıyor.

Mardin'de yardım miktarı yükseltildi

Geçen yıl 30 bin 750 aileye 21 bin 250 ton kömür yardımı yapılan Mardin'de bu yıl da 33 bin 400 aileye 23 bin 900 ton kömür verilecek.

Merkez Artuklu ilçesinde traktör ve kamyonetin giremediği dar ve merdivenli sokaklarda oturan ailelere kömürler, merkeplerle ulaştırıldı.

Merkeple evlere kömür taşıyan hamal Şeyhmus Ak, tarihi ilçenin dar sokaklarına araç giremediğini belirterek, "Devletimizin kömür yardımını merkeplerle dar ve merdivenli sokaklardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Batman'da da yardıma muhtaç ailelerin yanı sıra Suriyeli ve Afgan sığınmacılara da kömür desteği sunuluyor. İl genelinde her aileye 750 kilogram kömür yardımı yapılıyor.

"Allah SYDV'den razı olsun"

Batman SYDV Müdürü Beşir Arslan, 36 bin 516 aileye 24 bin 450 ton kömür dağıtımı yaptıklarını belirterek, 15 bin aileye dağıtımın tamamlandığını söyledi.

Arslan, il merkezinde 12 araç ve 45 personelle aralıksız şekilde kömürü evlere ulaştırmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Petrol Mahallesi sakinlerinden Yasin Yiğitalp de doğalgaz olmadığı için kışın ısınmayı soba ile sağladıklarını ifade ederek, "Bu yılki kömürümüz de geldi. Allah Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından razı olsun. Bu yılki kömürümüzü karşıladılar. Onların sayesinde ısınacağız." dedi.

Bingöl'de yardımlarla vatandaşa devletin şefkatini gösteren SYDV, il genelindeki 33 bin 430 aileye 22 bin 950 ton kömür desteği veriyor.

Şırnak SYDV Müdürü Hasan Güngen, geçen yıl 34 bin 650 ton kömürü 38 bin 645 aileye ulaştırdıklarını, bu yıl da il genelinde 38 bin 840 ton kömürü 41 bin 970 aileye dağıttıklarını bildirdi.

Kömürlerin Şırnak ve Kütahya'dan temin edildiğini anlatan Güngen, "Terör mağdurları öncelikli olmak üzere dar gelirli ailelere kömür dağıtılıyor. Kamyonlarla getirilen kömür, 25 kilogramlık torbalarda traktörlerle mahalle muhtarı ve vakfın mütevelli heyetinin gözetiminde dağıtımı yapılıyor." diye konuştu.

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Hacı Onar da kömür yardımı sayesinde kışı üşümeden geçireceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Teröristlerin saldırılarında evim yıkıldı. Devletin verdiği kira ile geçimimi sağlıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Bu kömür olmasaydı nasıl ısınacaktım? Kömür alacak param da yoktu. Yardımı sağlayanlardan Allah razı olsun."