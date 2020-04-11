Devlet misafirhaneleri evsizlere güvenli yuva oldu
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Yalova, Güncel

Devlet misafirhaneleri evsizlere güvenli yuva oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devlet misafirhanelerinde konaklayan evsiz ve kimsesiz vatandaşlar, ev konforunda bir hizmetle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

11.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:14
Devlet misafirhaneleri evsizlere güvenli yuva oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devlet misafirhanelerinde konaklayan evsiz ve kimsesiz vatandaşlar, ev konforunda bir hizmetle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yalova'da Bakanlığın "Evsizlere Konaklama Projesi"ne başvuran veya ekipler tarafından tespit edilen evsiz ve kimsesizler, devlet misafirhanelerinde ağırlanıyor.

Yalova Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okuluna yerleştirilen ve çoğu yaşlı dördü kadın 7 misafirin, salgın döneminde güvenli ortamda ve ev sıcaklığında yaşaması sağlanıyor. Evsiz ve kimsesizlerin sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçları yakından takip ediliyor.

Burada devletin şefkatli yüzünü göstermenin gayreti içerisinde olan çalışanlar sayesinde kimsesizliklerini unutan vatandaşlar, verilen hizmetten duydukları mutluluğu dile getirdi.

-"Allah devletimizden, milletimizden razı olsun"

Öğretmenevinde misafir edilen 35 yaşındaki G.B, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın öncesinde sokaklarda çorap satarak geçimini sağladığını ifade etti.

Ancak salgın sonrası satış yapamadığını anlatan G.B, "Ailem de bana sahip çıkmadı. Yakınlarım salgın nedeniyle beni evlerine kabul etmedi. Sokakta kaldım ve gidip yetkililerden yardım istedim. Onlar da bana sahip çıktı. Allah razı olsun devletimizden. Sokaktan beni alarak buraya yerleştirdi. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Hepimizi bu hastalıktan korusun. Buradaki hizmetten çok memnunuz. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bizlere, kimsesiz ve yetimlere sahip çıkıyor. Biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun." diye konuştu.

-"Benim evlatlarım bana bakmadı, devlet baktı"

73 yaşındaki D.M, iki yıl Yozgat'ta huzur evinde kaldığını, daha sonra Yalova'da yaşayan oğlunun yanına geldiğini anlattı.

Cezaevine giren oğlunun ardından geliniyle geçinemediğini ve sokakta yaşamaya başladığını belirten D.M, şöyle konuştu:

"Polislere gittim yardım istedim. Onlar da beni buraya getirdiler. Devlet burada bize çok iyi bakıyor. Çok iyi hizmet veriliyor bize. Allah hepsinden razı olsun. Benim evlatlarım bana bakmadı, devlet baktı. Yemeğimizi, hizmetimizi buradaki çocuklar yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Burada çok mutluyuz. Allah devletimiz ve milletimizden razı olsun."

-"Devletimizin bu çalışması benim için çok iyi oldu"

İstanbul'da ikamet ettiği sırada Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan arkadaşını ziyarete geldiğini anlatan 53 yaşındaki E.Y. ise şunları söyledi:

"Kalacak yerim yoktu. Ne yapacağımı bilemedim. Karakola gidip başvurdum. Sağ olsunlar onlarda beni buraya getirdiler. İstanbul'a gidene kadar burada beni misafir edecekler. Burada hizmet çok iyi. Bir hafta oluyor ve burada çok mutluyum. Devletimizin bu çalışması benim için çok iyi oldu. Yollar açılana kadar buradayım."

Devlet misafirhaneleri evsizlere güvenli yuva oldu

Kaynak: AA

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