Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda...
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Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda...

Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

27.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:09
Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda...

Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 'nda kabul edildi.


Milli Savunma Komisyonu Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.


Kanun Teklifi ile cumhurbaşkanları, Büyük Millet Meclisi başkanları, başbakanlar ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutanları eşlerinin vefatında, vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilmesi imkanı getiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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