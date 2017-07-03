Devlet Kuran Sultanlardan, Devlet Kurtaran Şehide Yolculuk' Bisiklet Turu
- 'Devlet kuran sultanlardan, devlet kurtaran şehide yolculuk' bisiklet turuKÜTAHYA - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yasin Karadavut, 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bursa'dan şehit Ömer Halisdemir'in mezarına 'Devlet kuran...
- 'Devlet kuran sultanlardan, devlet kurtaran şehide yolculuk' bisiklet turu
KÜTAHYA - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yasin Karadavut, 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bursa'dan şehit Ömer Halisdemir'in mezarına 'Devlet kuran Sultanlardan, Devlet kurtaran Şehide yolculuk' adı altında bisiklet turuna çıktı. Bisiklet turunda beş yıl görev yaptığı Domaniç İlçesine de gelerek burada 'Devlet Ana' Hayme Ana türbesinde dua etti.
Gürsu Belediyesi'nin organizasyonuyla pedal çeviren sporcu, Jandarma eşliğinde Osman Gazi ve Orhan Gazi türbe ziyaretlerinin ardından Saltanat Kapı'dan yola çıkarak Devlet Ana Hayme Ana Türbesine kadar pedal çevirdi. 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında kendini feda ederek şehit olan Ömer Halisdemir'in kabrini bisikletle ziyaret etmek için Bursa'dan Niğde'ye pedal çevirecek olan Yasin Karadavut'un, ilk durağı olan Hayme Ana Türbesinde dua ederek köy imamının duası yoluna devam etti.
Devlet kuran Sultanlardan, Devlet kurtaran Şehide yolculuk projesi kapsamında 15 Temmuz şehitleri için pedal çeviren Öğretmen Karadavut, "'Devlet kuran Sultanlardan, Devlet kurtaran Şehide yolculuk' sloganıyla Bursa'da Osman Gazi ve Orhan Gazi tübelerinin önünde bulunan Saltanat Kapıdan devlet erkanı eşliğinde start aldık. Bursa Valimiz Büyükşehir Beledeiye Başkanımız hep birlikte bu projeye katkı verdiler. Bu projemizin sahibi Gürsu Belediyemizdir. Tam anlamıyla destek sağlaya Mustafa Işık beydir. Projenin amacı 15 Temmuz ruhunu yaşatmak genç nesillere spor kanalıyla duygu ve düşünceleri aktarmak. Milletimizin milli birlik ve beraberliğini sağlamak. Halkımızdanda önemli teveccühler alıyorum. Toplam güzergahımız 1000 kilometreyi bulacak. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, İnegöl Baba Sultan Türbesi, Domaniç'te Devlet Ana Hayme Ana'yı, Söğüt'teki Ertuğrulgazi, Bilecikte Şeyh Edebali ile Eskişehir'deki Yunus Emre Türbesini, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Gazi TBMM'ye Aksaray'da ise şehidimiz Ömer Halisdemir kabrinde olacağız. Bir şehit nezdinde anarak yolculuğumuza devam ediyoruz. kendileri saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
Osman Gazi ve Orhan Gazi türbe ziyaretinden sonra yola çıkan Karadavut, İnegöl'de mezarı bulunan Baba Sultan Türbeyi ve Domaniç'te adına 'Devlet Ana' adı verilen Hayme Ana türbesini ziyaret eden Karadavut, 12 günlük bisiklet turu sırasında, Hayme Ana'dan sonra Söğüt'teki Ertuğrulgazi, Bilecikte Şeyh Edebali ile Eskişehir'deki Yunus Emre Türbesini ziyaret edecek. Karadavut, daha sonra Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Gazi TBMM'ye gidecek. Turun sonunda, Aksaray'a ulaşacak olan Karadavut, 1000 kilometrelik yolculuğun ardından 15 Temmuz'da şehit olan Ömer Halisdemir'in mezarı başında gerçekleştirilecek anma törenine katılacak.