Devlet korumasındaki gençler, YKS'de ilk on binde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerden 3'ü sıralamada ilk 10 binde yer buldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerden 3'ü sıralamada ilk 10 binde yer buldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devlet koruması altında bulunan öğrencilerin akademik başarısını artırmaya yönelik sürdürülen çalışmalar, öğrencilerin istediği bölümlere yerleşme oranında da artış sağladı.

Bu kapsamda YKS'de Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil alanlarındaki sıralamada 34 öğrenci ilk 100 bine girerken, 3 öğrenci de ilk 10 binde yer aldı.

İlk 10 bine giren öğrenciler arasında 431 puanla (3376'ncı sıradan) Karaman'dan Mustafa Kömür, 414 puanla (6702'nci sıradan) Ordu'dan Ebru Topkara ve 413 puanla (7224'üncü sıradan) Mersin'den Gülsün Yağmur Özdemir yer aldı.

Sosyal hizmet modellerinden yaralanan öğrencilerin akademik başarısını artırmaya yönelik imkanlar sunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çocukların okul başarısına ek olarak sportif ve sanatsal çalışmalara da önem veriliyor.

Gençlere aylık 1168 lira harçlık ve öğrenim bursu sağlanıyor

Öğrenciler, üniversitedeki öğrenimleri süresince tercihleri doğrultusunda çocuk bakım kuruluşlarından veya Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanabiliyor.

Ayrıca gereksinimleri göz önünde tutularak gençlere yılda iki kez giyim desteği de veriliyor. Gençlere aylık 1168 lira harçlık ve öğrenim bursu sağlanıyor.

Öğrenime devam eden gençlerin kitap, kırtasiye, kurs, sınav giriş harcı ve ders için gerekli olan her türlü araç gereç ve materyal gibi gereksinimleri de bakanlıkça karşılanıyor.

Gençlerin okullarına gidiş-gelişlerindeki ulaşım giderleri de karşılanırken, üç öğün ücretsiz yemek imkanı da sunuluyor.

Yükseköğretimini tamamlayan gençler, öğrenim durumlarına uygun unvanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor.

Öte yandan Bakanlıkça, yükseköğretime devam eden gençlere gereksinimleri doğrultusunda psikososyal destek sağlanarak, rehberlik ve danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Kaynak: AA