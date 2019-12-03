: Devlet korumasındaki engelli kadın ve kızlar sanatla hayata tutunuyor

03.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:00

Erzurum'da aralarında 0-6 yaş aralığında ağır engelli çocukların da hizmet aldığı devlet korumasındaki bedensel ve zihinsel engelli kadınlar, el işi, ebru ve ahşap boyama gibi çeşitli sanatsal etkinlikler ile engellerini aşarak hayata tutunuyor.

Aziziye ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hizmete konulan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, aralarında 0-6 yaş aralığında ağır engelli çocukların da hizmet aldığı devlet korumasındaki bedensel ve zihinsel engelli kadınlar, usta öğreticiler nezaretinde ebru, ahşap boyama, hobi ve el işi atölyelerinde çeşitli etkinlikler yapıyor.

Sanatsal faaliyetlerle adeta terapi olan kadınlar, burada hem engellerini aşıyor hem de hayata tutunuyorlar.

Merkezin Müdürü Mehmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıldır devlet korumasındaki engelli kadın ve kızlara yönelik hizmet verdiklerini söyledi.

Merkezde aynı zamanda 0-6 yaş gruplarından ağır engelli çocukların da hizmet aldığını anlatan Polat, "Fizyoterapist, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı ve usta öğreticilerle hizmet veriyoruz. Merkezimizde bireysel eğitim odaları, fizyoterapi salonu, yüzme havuzu ve iş uğraşı atölyelerimiz var. Ayrıca Halk Eğitim Merkezilerinden hocalar ile usta öğreticiler var " dedi.

Polat, engellileri hayata kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, devlet korumasındaki zihinsel ve bedensel engellilere yatılı hizmet verdiklerini ifade etti.

Söz konusu merkezde kuranı kerim ve din derslerinin de verildiğini anlatan Polat, şöyle devam etti:

"Merkezimizde 80 bireyimiz mevcut. Hafızlık yapan engelli öğrencilerimiz var, ayrıca okuma yazma bilmeyenler için de okuma ve yazma öğretiyoruz. Merkezimizde engelli bireyler sanatsal faaliyetler ile kendilerine öz güveni artıyor. Sanatla hem sosyalleşiyor hem de rehabilite oluyorlar. El becerileriyle ilgili yolun başında olan bireyler zamanla çok fazla mesafe katediyor. Burada yapılan etkinlikler sayesinde psskolojiksel ve bedensel olarak kendilerini büyük katkı sağlıyorlar."

Polat, engelli bireylerin yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin zaman zaman sergilendiğini ve bunlardan el edilen gelirlerle bütçelerine katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

El sanatları öğretmeni Fadime Çınar Yılmaz da öğrencilerin çok yetenekli olduklarını ve sanata karşı büyük ilgi duyduklarını belirterek, "Buradaki bireyler sanatla rehabilite sürecindeler. Özellikle ebru, onlar için çok büyük rehabilite aracı. Hayal dünyalarını yansıttıkları çalışmalar yapıyorlar. Teyzelerimiz de örgü yaparak kendi iç dünyalarını yansıtıyor. Her biri ruh dünyasını yaptıkları çalışmalara yansıtıyor." dedi.

Yılmaz, engellilerin kendi emekleriyle yaptıkları işlerin güzel şeylere dönüştüğünü gördüklerine çok mutlu olduklarını ifade ederek, zamanla sanata daha pozitif baktıklarını dile getirdi.

Merkezdeki engellilerin sanatsal faaliyetlerle uğraşarak hayata bağlandıklarını ifade Yılmaz, "Engelli bireylere engelli gibi bakılmamalı, onlar daha yetenekli ve eğlenceli insanlar. Bu anlamda insanların daha farkında olmaları gerekiyor." diye konuştu.

"Sanatla uğraşmak bizi hayata bağlıyor"

Merkezde kalanlardan Y.Ö, ahşap boyama işini çok sevdiğini anlatarak, "Merkezden çok memnunuz, burada hocalar ve yöneticiler çok iyi, bizleri kendi evlatları gibi görüyorlar. Sanatla uğraşmak bizi hayata bağlıyor. Önceden yapamam diyordum ama şimdi gayet güzel yapabildiğimi anladım." ifadesini kullandı.

Sanatsal etkinlikler sayesinde hayata ve insanlara bakış açıları değişti

M.E. ise yaklaşk 4 yıldır söz konusu merkezde kaldığını belirterek, sanatla uğraşmaya başladıktan sonra hayata ve insanlara bakış açısının olumlu yönde değiştiğini aktardı.

Ahşap boyamayı çok çok sevdiğini ifade eden M.E, ""Burada engelleri aşıyoruz. Artık insanlar engellilere bakış açısını değiştirsin. Bana baktıkarında tekerlekli sandalyemi değil beni görsünler istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

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