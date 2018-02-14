Samsun'da hayata geçirilen "Sevgiyle Yüzüyorum" projesi kapsamında, devlet korumasındaki çocuklara yüzme eğitimi verilecek. Başarılı görülen 30 çocuk, olimpik hedeflere yönlendirilecek.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan, Türkiye Yüzme Federasyonu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Atakum Belediyesi tarafından desteklenen proje, Samsun Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.

Eğitimin ilk gününe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Turgut, OMÜ Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Terzi, şube müdürleri, sporcular, antrenörler ve ailelerin katılırken, eğitimin açılış düdüğünü, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı çaldı.

Koruyucu aile yanında veya çocuk evlerinde kalan devlet korumasındaki 6-8 yaş grubu 100 çocuğun, temel yüzme eğitimine dahil edileceği proje sonunda, başarılı görülen 30 sporcu, 4 yıl süreyle olimpik hedeflere yönelik çalıştırılacak.

Çocukları sporla zararlı alışkanlıklardan korumayı amaçlayan projede, yetenekli çocuklar keşfedilerek Türk sporuna kazandırılacak.