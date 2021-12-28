Devlet korumasında yetişen 985 gencin ataması 30 Aralık'ta

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasında yetişen 985 gencin kamudaki kadrolara atamasının 30 Aralık'ta noter huzurunda yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2828 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkı bulunduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda yılda 3 kez atama yapıldığı aktarıldı. Devlet korumasına yetişen 985 gencin daha bu yıl kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edileceği açıklandı. Gençlerin atamalarının eğitim durumlarına uygun kadrolara 30 Aralık'ta noter huzurunda yapılacağı bildirildi. Öte yandan bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56 bin 726 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlandığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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