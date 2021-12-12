Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuda istihdam edilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuda istihdam edilecek

Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuda istihdam edilecek
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen 985 genç, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen 985 genç, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak.

Bakanlıktan, devlet korumasında yetişen gençlerin kamuda istihdamına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 genç, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. Gençlerin ataması, bu ay içinde eğitim durumlarına uygun kadrolara yapılacak.

Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini yarından itibaren 22 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzuna, Bakanlığın internet sayfasından ve "turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

2828 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkı bulunuyor. Bu kapsamda yılda üç kez atama yapılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlere desteğini istihdam sonrasında da sürdürüyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik çalışmaları yürütülüyor.

Bugüne kadar, devlet korumasında yetişmiş toplam 56 bin 726 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlandı.

AFAD'dan Iğdırlılara uyarı: İkaz ve Alarm Sistemi'nin testi sırasında sirenler çalacak, panik yapmayın

AFAD'dan Iğdırlılara uyarı: İkaz ve Alarm Sistemi'nin testi sırasında sirenler çalacak, panik yapmayın

 Son dakika haberi | Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı, güvenlik kamerasına yakalandı

Son dakika haberi | Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı, güvenlik kamerasına yakalandı

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Stratcom Zirvesi'nin açılışında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Stratcom Zirvesi'nin açılışında konuştu: (2)

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title