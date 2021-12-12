Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuda istihdam edilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuda istihdam edilecek

Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuda istihdam edilecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen 985 gencin kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atamalarının, bu ay içinde yapılacağı belirtildi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen 985 gencin kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atamalarının, bu ay içinde yapılacağı belirtildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakanlığın kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 genç, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. 985 gencin ataması bu ay içinde eğitim durumlarına uygun kadrolara yapılacak. Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini yarından itibaren 22 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzuna Bakanlığın internet sayfasından ve turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.Öte yandan, bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56 bin 726  kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlandı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Stratcom Zirvesi'nin açılışında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Stratcom Zirvesi'nin açılışında konuştu: (2)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title