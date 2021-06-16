Devlet korumasında yetişen 890 kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına atandı

Devlet korumasında yetişen 890 kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına atandıTÜRKİYE'nin çeşitli illerinde devlet korumasında yetişen 890 kişi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katıldığı törenle kamu kurum ve kuruluşlarına atandı.

Devlet korumasında yetişen 890 kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına atandı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinde devlet korumasında yetişen 890 kişi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katıldığı törenle kamu kurum ve kuruluşlarına atandı.

Devlet korumasından yararlanan 890 kişinin kamu kurum ve kuruşlarına atanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konferans salonunda tören düzenlendi. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de 23 milyon civarında çocuk olduğunu belirterek, ülkenin geleceğinin gençler ve çocuklar üzerinden şekilleneceğini söyledi.

İçinde yaşanılan dünyanın kolay olmadığını, herkesin ayrı ayrı zor bir hikayesi olabileceğini kaydeden Yanık, "Ama bu zorluklar hiçbirimizi yıldırmayacak, hiçbirimizi pes ettirmeyecek. Kendi hikayemizi kendi gücümüzle Allah'ın bizi koruyacağı inancıyla yazmaya devam edeceğiz. Sizler, bu hikayeyi zaten yazmaya başladınız. Bundan sonra da kararlılıkla, inançla, kuvvetle hikayenizi güzel yazmaya devam edin. Sizleri seviyoruz ve sizlerden çok umutluyuz. Bu dünyayı güzelleştirecek olan sizlersiniz. Çünkü, dünyayı iyileştiren veya kötüleştiren aslında insandır. Biz nasıl davranırsak, yaşadığımız dünya o hale gelecek. O yüzden hepimiz iyileştirmekle mükellefiz. Çevrenizden başlayarak bütün dünyaya bir iyilik manifestosu sunmanızı, bir iyilik sözü yükseltmenizi bekliyor ve buna inanıyorum. Hepinizin yolu, bahtı açık olsun, hepinizin ömrü uzun olsun. Yaptınız işi iyi yapın, işinize dört elle sarılın" dedi.Konuşmaların ardından Bakan Yanık ve hak sahipleri, atama kurası için butona bastı. Devlet korumasında yetişen 890 kişi, kura ile kamu kurum ve kuruluşlarına atandı. Törende aldıkları atama haberler iyle mutluluk yaşayan gençler, sevinçleri Bakan Yanık ile paylaştı.

Törende ataması yapılan kişiler, çok sevinçli ve heyecanlı olduklarını belirterek, atamalarının gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan