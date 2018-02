Devlet Korumasına Alınan F.b.'nin Yakınları Serbest Bırakıldı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde önceki akşam bir salonda yapılan düğünle, kendisinden 10 yaş büyük kuzeni ile evlendirilmeye çalışılırken polis tarafından kurtarılan 14 yaşındaki F.B., devlet koruması altına alındı. Gözaltına alınan aile fertleri serbest bırakılırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Şubat ayı içerisinde 4 'çocuk gelin' vakasının engellendiğini belirterek, "14 yaşında evlendirilmeye çalışan kız çocuğu F.B.'nin annesinin de küçük yaşta evlendiğini öğrendik" dedi.

Kızıltepe ilçesinde önceki akşam, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaşar köyünde yaşayan F.B.'nin, kuzeni İ.B. (24) ile evlendirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, olası bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla, Kızıltepe ilçesinde bir salondaki düğün sonrası kız çocuğunu alarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, '5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' doğrultusunda kızı ve damadı koruma altına almak için iki aile hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan aile fertleri, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Savcılığın koruma altına alınmasına karar verdiği kız çocuğu F.B., Aile ve Sosyal Politikalar Mardin İl Müdürlüğü'nün yurduna yerleştirildi. Ailesinin, kızın kemik yaşının büyük olduğu iddiası üzerine F.B., yaş tespiti için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

'KIZIN ANNESİ DE ERKEN YAŞTA EVLENMİŞ'

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, kent genelinde Şubat ayı içerisinde 4 'çocuk gelin' vakasının engellendiğini söyledi. Efetürk, F.B.'nin annesinin de küçük yaşta evlendiğini öğrendiklerini aktararak şöyle konuştu:

"Kentteki çocuk gelin vakalarına yaptığımız müdahalelerle çocuk gelinlere yönelik ihbarlar arttı. Bunu da bu konuda vatandaşlarda artan duyarlılığa bağlıyoruz. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda Alo 183'e gelen ihbarlarımız had safhada. Vatandaşlarımızdan çok güzel dönüşler alıyoruz. Kurtardığımız çocuğumuzu devlet koruması altına altık. Çocuğumuzun sağlık durumu iyi. Aile de pişman. Devletin bu şekilde yaptırımlarından haberleri olmadıklarını söylediler. Kızımızın annesi de erken yaşta evlenmiş bir anne, bu yüzden olaya normal bakıyorlar. Ama bunun normal olmadığını, çocuk gelin olmayacağını, yerinin okul olduğunu aileye anlattık. Onlar da pişman ama kızımız devletimizin korumasında, emin ellerde ve sağlık durumu da oldukça iyi. Vatandaşlarımızı bu tarz olaylara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımızı, devletin elinin uzanması gerektiğini düşündükleri her olayda ama özellikle çocuk gelinler ve şiddet olaylarında Alo 183 Sosyal Destek Hattı'nı saat ve gün sınırlaması olmadan aramaya davet ediyorum. Bu sorunların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Görüldüğü üzere Alo 183 Sosyal Destek Hattı'na gelen her ihbar titizlikle değerlendiriliyor ve emniyet güçlerimizin de desteği ile çocuklarımızın hayatı kurtarılıyor." - Mardin