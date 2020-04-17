Devlet koruması altında olan kadınlar ve çocuklar maske üretiyor Adana'da devlet koruması altında olan kadınlar ve çocuklar korona virüsle mücadeleye katkı sunmak için antibakteriyel kumaştan maske üretiyor.

Adana'da devlet koruması altında olan kadınlar ve çocuklar korona virüsle mücadeleye katkı sunmak için antibakteriyel kumaştan maske üretiyor.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlar yeni tip korona virüsle mücadeleye maske üretimiyle destek vererek dayanışma örneği sergiliyor.

Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında olan çocuklar, kadın konukevlerinden hizmet almakta olan kadınlar ve kurum personelleri, Korona virüsle mücadele sürecine katkı sunmak için harekete geçti ve maske dikimine başladı.

Antibakteriyel kumaştan üretilen el emeği maskeler, sahada mücadele veren sosyal hizmet görevlilerine dağıtılacak. - ADANA

Kaynak: İHA