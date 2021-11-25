Devlet Konservatuvarından Gitar Resitali

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilen Gitar Resitalinde, Gitar sanatçısı Adil Koray Barut, gitar repertuvarının seçkin eserlerini seslendirdi.

Akademik personel ve öğrencilerin yoğun katılım sağladığı konserin sonunda; Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Duygu Sökezoğlu Atılgan, gitar sanatçısı Adil Koray Barut'u tebrik ederek, teşekkür belgesi takdim etti.

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