Devlet Konservatuvarı öğrencileri 21 ödül ile döndü

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, uluslararası yarışmalardan ödüllerle dönmeye devam ediyor.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, uluslararası yarışmalardan ödüllerle dönmeye devam ediyor. Caspi Art tarafından düzenlenen yarışmada Devlet Konservatuvarı öğrencilerine toplamda 21 ödül verildi.

Uluslararası nitelikte düzenlenen ve alanında dünyaca ünlü isimlerin jüride yer aldığı yarışma, farklı yaş guruplarında Dans, Müzik, Resim ve Heykel Sanatları kategorilerinde gerçekleştirildi. Çevrim içi video performanslarıyla katılım sağlanan 16 Mart tarihindeki yarışmada Ca Ave Musıca IV. Uluslararası Müzik Yarışmasında C Kategorisi'nde Ege Erkut "Birincilik Ödülü", Duru Körpecik "İkincilik Ödülü", B Kategorisinde İnci Uzun "Üçüncülük Ödülüne" ulaştı.

15 Nisan tarihinde düzenlenen "Art Planet VII. Uluslararası Sanat Yarışması'nda Müzik alanı B Kategorisi'nde Ege Dikbıyık ve D Kategorisi'nde Görkem Çavuş "Birincilik Ödülü", B ve C Kategorisi'nde Demir Polat, Ege Dinç, Egemen Kosacı, İrem Ateş, Katre Özkay ve Suat Deniz Kuntel "İkincilik Ödülü", B Kategorisi'nde ayrıca Ayşe Mandacı, Göktuğ Örs, Remzi Yiğit Çağlar, Arda Başar Süt, Ayaz Eren Pekel, Enes Kurtbunar, İlkim Aslan, Serden Aytuna, Tuğra Kanat, Uzay Gökduman da "Üçüncülük Ödülünü kazandı.

Bu tür organizasyonların öğrenciler açısından büyük bir motivasyon aracı olduğunu belirten Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Konservatuvar Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, "Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin uluslararası platformlarda gösterdikleri bu başarılar üniversitemiz ve şehrimiz için çok önemli. Tabi ki en önemlisi onların bu başarı ile kazandıkları motivasyon ve kendilerine olan inancın artması. Kazandıkları başarılar ile Üniversitemizi ve şehrimizi gururlandıran öğrencilerimize, ailelerine ve üzerlerinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

(Mehmet Basmacı/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı