Devlet Konservatuvarı'nda mezuniyet sevinci
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Devlet Konservatuvarı'nda mezuniyet sevinci

Devlet Konservatuvarı'nda mezuniyet sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Gerçekleştirilen mezuniyet törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Erol İpekli ve öğretim üyeleri ile birlikte çok sayıda veli de katıldı. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokul düzeyinde; 5.sınıftan Yasin Deniz Çolak, 6. sınıftan İpek Buse Memiş, 7. sınıftan Deniz Şahin, 8. sınıftan Leyla Ravza Albay birinci oldular. Ayşe Bahar Turunç ise Müzik ve Bale Ortaokulu'ndan birinci olarak mezun oldu. Lise kademesinde ise 9. sınıftan Almila Şerbetçi, 10. sınıftan Ayşe Neva Eren, 11. Sınıftan Defne Ekmekçi, 12. sınıftan Reyhan Senyücel birinci olurken Reyhan Senyücel aynı zamanda Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden de birincilik derecesiyle mezun oldu. Öğrenciler başarı belgelerini Rektör Erdal ve Müdür Prof. İpekli'den aldı.

"Üniversitemiz sanat eğitimi alanında da öncü bir üniversite konumunda"

Anadolu Üniversitesi'nin en genç mezunlarından yalnızca fiziksel olarak ayrıldıklarını fakat gönül bağlarının devam edeceğini vurgulayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi:

"Üniversitemiz sadece sosyal ve sağlık bilimleri alanında değil; sanat eğitimi alanında da öncü bir üniversite konumunda. Geçen sene başlattığımız Anadolu Üniversitesi Sanat Destek Burslarımız ile de genç sanatçılarımızın yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Berlin, Edinburgh' Cremona gibi şehirlerde düzenlenen dünyanın en önemli sanat organizasyonlarına öğrencilerimizi gönderiyoruz. Bu çerçevede liseden yeni mezun olan öğrencilerimize Üniversitemize başvurmalarını özellikle öneriyoruz. Çünkü Üniversitemizin misyonu sadece eğitimde lider olmak, araştırmada iyi olmak değil; aynı zamanda yetenekli sanatçılar, yetenekli sporcular yetiştirmektir. Bu anlamda bu güzel mezuniyet etkinliğinde beraberiz. Gönüllerimiz her zaman öğrencilerimizle olacak, onlar ailemizin en genç üyeleri. Hepsini can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Onları yetiştiren değerli velilerimize, değerli hocalarımıza da minnettarız. Sanat ve müziğe destekleri daim olsun."

"Pandemi döneminde iş birliğini sürdürdükleri için ailelere çok teşekkür ediyorum"

Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Erol İpekli zor bir dönemin ardından mezun olan öğrencileri tebrik ederek konuşmasında şunlara yer verdi:

"Çok zor bir dönemin ardından çok güzel bir günde bir araya geldik. Pandemi döneminde öğrencilerimize desteklerini sürdürdükleri için ailelerine çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de Sayın Rektörümüze ve yönetimimize. Bu süreçte üniversitemizin sağladığı olanaklarla çok uyumlu bir çalışma imkanı bulduk, bize bu gücü ve motivasyonu sağladıkları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden birincilikle mezun olan Reyhan Senyücel ise, "Okuması sabır ve güç gerektiren bu okulda ben ve sınıf arkadaşlarım sekizinci yılımızı tamamlayarak başarılı bir şekilde liseden mezun oluyoruz. Emekleri sonsuz olan öğretmenlerimize teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum." dedi.

Mezuniyet töreni öğrencilerin gerçekleştirdikleri müzik dinletisinin ardından Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Devlet Konservatuvarı'nda mezuniyet sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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