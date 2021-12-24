Devlet Konservatuarı Öğrencimiz Birincilik Ödülünü Aldı Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Viyolonsel Sanat Dalı Öğrencisi Dilay Ra Oygür, 22 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen NY Golden Classical Music Awards Ödül Töreninde, Adnan Saygun Partita eserini Carnegie Hall'da çalarak birincilik ödülünü aldı.

Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, "Öğrencilerimizin başarı bizler için gurur kaynağı. Ülkemize, Üniversitemize ve kurumumuza katkı sağlayan Sevgili Öğrencimiz Dilay Ra Oygür ve Öğretim Elemanlarımız Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgün'ü yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. " dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgün'ün 2. sınıf öğrencisi Dilay Ra Oygür'ü ve öğretim üyemizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

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