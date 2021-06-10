Devlet Konservatuarı Öğrencilerinden Rektörümüze Ziyaret
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Devlet Konservatuarı Öğrencilerinden Rektörümüze Ziyaret

Devlet Konservatuarı Öğrencilerinden Rektörümüze Ziyaret
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Devlet Konservatuarı Öğrencilerinden Rektörümüze Ziyaret Üniversitemiz Devlet Konservatuarı öğretim üyeleri ve öğrencileri, 9 Haziran 2021 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Devlet Konservatuarı Öğrencilerinden Rektörümüze Ziyaret Üniversitemiz Devlet Konservatuarı öğretim üyeleri ve öğrencileri, 9 Haziran 2021 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, Müzik ve Bale Ortaokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Birol Aydın ve Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü Öğr. Gör. Umut Güngör ile öğrenciler Dila Ra Oygür ve Yasemin Perşembe bulundu.

Dr. Öğretim Üyesi Özgür Elgün'ün öğrencisi Dilay Ra Oygür ve Öğr. Gör. Aleksandr Mekaev'in öğrencisi Yasemin Perşembe, ziyarette sanatsal ve akademik başarıları hakkında Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e bilgi verdi. Lisans 3. Sınıf öğrencisi Yasemin Perşembe Çukurova Üniversitesi tarafından 11. 'si düzenlenen Uluslararası "Rhapsody" Adana Piyano Yarışmasında ikincilik ödülüne layık görüldüğünü belirtti. Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 1. sınıf öğrencisi Dilay Ra Oygür se Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması İstanbul 2020 etkinliğindeki viyolonsel performansıyla üçüncülük ödülüne layık görüldüğünü ve uluslararası başarılara sahip olduğunu ifade etti.

Öğrencilerimizin Başarıları Üniversitemize ve Aydınımıza Armağanlarıdır

Öğrencilerin kazandıkları başarıların hem Üniversitemize hem Aydınımıza armağanları olduğunu vurgulayan Ünversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Uluslararası ve ulusal düzeyde başarı öyküsü yazan Devlet Konservatuarı öğrencilerimizi tebrik ederim. Sanata verdiğimiz değerle her zaman yanlarındayım ve başarılarıyla gururlanıyorum. " sözlerinin ardından öğrencilerimizin eğitiminde emeği olan öğretim üyelerimizi tebrik etti.

Devlet Konservatuarımız Üniversitemizi Başarıyla Temsil Etmeye Devam Edecek

Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, Eğitim- öğretim ve sanatsal etkinlik faaliyetleri bağlamında önemli başarılara imza atan Konservatuvarımız, ortaokul, lise, lisans ve yüksek lisans birimleriyle öncü rol üstlenmeye ve Üniversitemizi başarıyla temsil etmeye devam edecek. " dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in Devlet Konservatuarı öğrencileri Dila Ra Oygür ve Yasemin Perşembe'ye teşekkür belgesi ve plaketi vermesiyle ziyaret son buldu.

Kaynak: Habermetre

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